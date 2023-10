Un hombre chocó a un joven que circulaba en su moto y luego escapó del lugar. La víctima, debido al fuerte impacto, se encuentra en estado de coma y pelea por su vida.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en la intersección de las calles Moreno y Sáenz Peña, en el barrio porteño de Balvanera. El motociclista fue identificado como Enrique Dardo Franzotti y debió ser trasladado de urgencia con politraumatismos en una ambulancia del SAME al hospital local.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, un auto Nissan Sentra chocó al joven y posteriormente se dio a la fuga. Tras ello, abandonó el vehículo en la calle Solís al 300, a pocos metros del lugar.

Cristian, amigo de la víctima, contó cómo fue el choque en diálogo con TN. “Al parecer mi amigo venía por Sáenz Peña y el auto por Moreno cuando ocurrió el choque. El auto cruzó, estacionó perfectamente y nos dijeron los vecinos que de ahí se bajaron dos personas y se fueron corriendo”, detalló.

“Sabemos que son familiares, creemos que padre e hijo, y que el más joven iba conduciendo. No lo ayudaron en ningún momento. Cerraron el auto y se fueron y el vehículo permaneció en esa esquina hasta el mediodía, cuando recién se lo llevó la Policía”, explicó.

También contó que, de acuerdo a la investigación que realizaron los propios familiares de Dardo, los sospechosos serían de la localidad bonaerense de El Talar, pero que hasta el momento no fueron detenidos. “Quisimos hacer una denuncia formal porque hay una por lesiones leves y mi amigo no tiene lesiones leves. Encima la Policía nos dijo que cuando se levante vaya a buscar sus cosas a la comisaría y él está en coma, ¿cómo va a ir? Ayer no había sistema para que nos tomen la denuncia, es todo un desastre”, lamentó.

También sostuvo que -según el relato de los vecinos- “el golpe fue horrible”. “No sé si tenía el casco puesto cuando cayó, pero había mucha sangre, el casco quedó a diez metros, las zapatillas también. Cuando mi viejo salió a sacar la basura, porque vivimos en frente de donde fue el choque, vio un accidente y no lo reconoció por la cantidad de sangre, solo por la remera”, agregó.

Con respecto al estado de salud de su amigo, indicó: “Está en coma farmacológico, ayer lo operaron y nos dijeron que son muy pocas las chances de que despierte bien. Tiene los dos parietales rotos, tenía mucha presión en el cerebro. Está estable, respirando bien, pero sedado”, dijo entre lágrimas.