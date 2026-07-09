Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando llegaba junto a su esposa a su casa de Gerli, en el partido bonaerense de Avellaneda.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra el momento en que los motochorros los interceptaron, las amenazas que lanzaron durante el robo y la reacción del expolicía.

El hecho ocurrió este miércoles y es investigado por la UFI N.º 1 de Avellaneda. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría actuado en legítima defensa, por lo que, en principio, no se prevé imputarlo.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes sorprendieron a la pareja apenas llegó a la vivienda. Uno de ellos les exigió el dinero y los amenazó: “No te hagas matar por plata”. Ante la resistencia de las víctimas, su cómplice le dijo: “Dale un tiro”.

ABATIERON A UN DELINCUENTE TRAS INTENTAR ROBARLE A UN POLICÍA FEDERAL RETIRADO EN GERLI*ñ



Un hombre de 71 años, PFA Suboficial retirado, se enfrentó a dos motochorros que intentaron robarle al llegar a su domicilio en Gerli, Avellaneda”.

El hecho ocurrió en la calle Casacuberta.… pic.twitter.com/OZKyYfUMbN — 📰 Adrián Di Nucci (@di_nucci) July 8, 2026

La mujer forcejeó con uno de los asaltantes y se resistió a entregar la cartera. En medio del enfrentamiento, el delincuente amenazó al expolicía que intentó intervenir en el robo: “Te la lastimo”, ,amenazó.

Según se ve en el video, en ese momento el suboficial retirado logró sacar un arma que llevaba su esposa entre la ropa y efectuó varios disparos contra los atacantes. Uno de los proyectiles impactó en uno de los ladrones, que comenzó a correr herido por la calle hasta desplomarse pocos metros más adelante.

Tras el enfrentamiento, el exintegrante de la fuerza dijo: “Ya lo bajé”. De acuerdo con el parte policial, efectivos de la Comisaría 6.ª de Gerli acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un enfrentamiento.

Al llegar encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública, sin signos vitales. Junto al cuerpo, los peritos secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros que, según la investigación, habría sido utilizada durante el intento de robo.

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Los investigadores entrevistaron al dueño de la vivienda, identificado con las iniciales V. J. C., de 71 años y suboficial retirado de la Policía Federal Argentina. El hombre declaró que dos motochorros lo interceptaron cuando llegaba a su casa junto a su esposa y le exigieron dinero. En medio del forcejeo, logró extraer el arma y disparó contra ambos.

Uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que su cómplice escapó en moto en dirección al partido de Lanús y continúa prófugo. La investigación sigue en curso para reconstruir con precisión la mecánica del hecho y dar con el segundo sospechoso.