Los vecinos de la localidad de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, viven un poco más tranquilos desde el viernes pasado, cuando personal de la Policía Bonaerense detuvo a un prestamista que amenazaba a sus deudores con una ametralladora para que le pagaran. El sospechoso, identificado como J.J.S.C., fue detenido junto a su hermano en el domicilio en el que convivían, luego de que el principal sospechoso fuera filmado cuando circulaba armado por las calles del barrio.

El video que encabeza esta nota, filmado desde la terraza de una casa, muestra que J.J.S.C., de 44 años, se paseaba por su barrio con una ametralladora en sus manos, intimidando a las personas que le habían pedido dinero y todavía no se lo habían devuelto. Vestido con una gorra de color rojo en su cabeza, un pantalón del mismo color y un camperón azul, el sospechoso se mostraba armado a plena luz del día, sin reparar en la posible presencia de niños o personas mayores de edad.

🚨 PRESTABA DINERO DE MANERA ILEGAL Y LES IBA A COBRAR CON UNA AMETRALLADORA



El insólito hecho ocurrió en Loma Hermosa. Un malviviente realizaba préstamos apócrifos a gente desesperada y luego iba personalmente a cobrar el dinero con una ametralladora en la mano.

Al recibir una denuncia de uno de los damnificados por amenazas, personal de la Comisaría Tres de Febrero 11° - Remedios de Escalada de San Martín analizaron las imágenes aportadas por distintos testigos y corroboraron el intimidante accionar de J.J.S.C.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Diana Paula Mayko, quien ordenó un allanamiento de urgencia al domicilio del prestamista. En consecuencia, un grupo de agentes se presentó en la finca donde residían el prestamista y su hermano, ubicada en calle Uspallata al 10.300,justo a la vuelta de donde se había registrado la impactante escena, y procedió a la aprehensión de ambos.

Además, los uniformados secuestraron tres municiones calibre .38, cuatro teléfonos celulares y hojas impresas con diferentes amenazas, las cuales utilizaba para intimidar a los deudores.

“Fue a buscar a la casa a un joven que mantenía una deuda de dinero con él a raíz del otorgamiento de préstamos informales”, precisaron los voceros policiales consultados por el medio Primer Plano Online.

La fiscal Mayko, a cargo de la investigación, imputó a J.J.S.C. por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, la cual no había sido encontrada hasta este martes por la mañana, según pudo averiguar Infobae.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que J.J.S.C. fue indagado este sábado por la fiscal Mayko, quien continúa trabajando para esclarecer el hecho.