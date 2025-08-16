Un violento accidente conmocionó al barrio porteño de Flores luego de que una formación del Tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay, en las primeras horas de leste sábado.

El conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escapó del lugar del hecho y ahora es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

El incidente se produjo poco antes de las 6:00, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas. El tren que circulaba en dirección a Moreno chocó de lleno con el taxi y, según un testigo, “el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.

La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. El pasajero, según el testimonio del mismo testigo, tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó.

Puede interesarte

Por su parte, el conductor escapó a pie por la vía, luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, según relataron en la zona.

A raíz del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se vio interrumpido por un tiempo, mientras personal de Bomberos retiró el taxi de las vías y se realizaban los peritajes de rigor. En este sentido, otro tren que venía en sentido contrario frenó su marcha momentos antes del accidente y evitó una tragedia de mayores dimensiones.