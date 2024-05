Abigail Bravo consumió alcohol y drogas en un domicilio de José León Suárez. Estuvo internada más de diez días y este viernes se comunicó su fallecimiento. Por el caso fue detenido un menor de 17 años con antecedentes por varios delitos

La Justicia investiga la muerte de una adolescente de 15 años que estuvo más de diez días internada tras haberse desvanecido en un encuentro con un grupo de jóvenes en el que consumió alcohol y drogas. Por el hecho fue detenido un menor de 17 años, acusado de suministro gratuito de estupefacientes en concurso ideal con facilitación de un lugar para su consumo seguido de homicidio.

La reunión tuvo lugar en un domicilio de la localidad bonaerense de José León Suárez, en el partido de San Martín. Todo comenzó la madrugada del pasado 28 de abril. La víctima, Abigail Trinidad Bravo, había charlado por mensajes privados de Instagram con el sospechoso arrestado, identificado como A.E.N., quien tiene antecedentes por varios delitos, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo a los familiares de Abigail, él la invitó a “tomar algo” y le propuso juntarse en la pieza de su primo. La chica aceptó y acordaron verse en la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de San Martín, ubicada en Avenida 9 de Julio y Calle 6, donde la pasaron a buscar en moto.

Eso quedó registrado en los últimos chats privados entre Abigail y el sospechoso detenido, que fueron difundidos por el medio San Martín Noticias. Allí también se observa que en un momento de la conversación el detenido le pidió a la adolescente: “Borrá los mensajes”. Y agregó: “Andá a saber si después me hacen una causa porque ando con vos”. La charla luego siguió con motivo de coordinar el lugar de encuentro.

Lo que sucedió después es lo que buscan establecer los investigadores.

Los familiares denunciaron que Abigail ingirió bebidas mezcladas con distintos fármacos. En un principio, además, habían asegurado en redes sociales que la menor también había sido abusada, por lo que la causa inicialmente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos sexuales N°14 del departamento judicial de San Martín, a cargo del fiscal Jorge Castagna. Esta versión, sin embargo, luego fue descartada: los médicos no constataron lesiones compatibles con abuso.

Lo concreto es que, en un momento dado de la noche, la víctima se descompensó. Alrededor de las 3.20, la menor fue llevada de urgencia al Hospital Fleming por los padres del detenido en un auto particular. Debido a la complejidad del cuadro, posteriormente la derivaron al Hospital Eva Perón. Allí permaneció internada en terapia intensiva hasta el mediodía de este viernes, cuando los galenos notificaron su fallecimiento.

Antes, la madre de la adolescente, de 34 años, fue a denunciar el caso en la Comisaría Cuarta de José León Suárez. Ante los policías relató que fue una ex pareja del detenido quien le avisó lo que le había sucedido a su hija.

Tras ello, el fiscal Castagna dispuso el arresto del sospechoso, que cuenta con antecedentes por robo agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de robo, tenencia ilegal de arma y lesiones, por hechos ocurridos entre enero de 2021 y marzo de 2022, según precisaron las fuentes a este medio. Y la causa pasó al fuero juvenil.

Inicialmente, A.E.N. fue acusado de “suministro gratuito de estupefacientes en concurso ideal con facilitación de un lugar para su consumo, los que concurren materialmente con homicidio en grado de tentativa (con dolo eventual)”. Ahora, con la muerte de la víctima, la semana que viene cambiará la carátula de la causa y se le imputará el homicidio. El Juzgado de Garantías del joven N°2, por lo pronto, le dictó el jueves pasado la prisión preventiva y dispuso su traslado a un instituto de régimen cerrado.

Mientras la investigación avanza, la familia de Abigail organizó manifestaciones para reclamar justicia. Los pedidos también se replicaron en las redes.

“Mi negrita, la peleaste hasta lo último. Fuiste una guerrera. Te nos fuiste nomás, te vamos a recordar toda la vida. Lo único que pedimos es justicia y que paguen los que tienen que pagar. No te merecías nada de lo que te pasó, toda tu familia va hacer justicia por vos para que no haya otra Abi más. Descansá en paz, negrita. Orgullosa de lo que fuiste y siempre vas a ser en nuestro corazón. Te amamos por siempre, Abi”, la despidió una amiga en Facebook.

“Mi amor dejaste de luchar por tu vida, ya no aguantaste más. Te voy a recordar cuando éramos chicos y nada ni nadie nos hacia daño. Donde eran momentos felices. Descansá en paz, que nosotros prometemos hacer justicia para vos, mi reina. Te amo”, lamentó otra.

Por su parte, una tía pidió respeto ante mensajes desubicados: “No entiendo por qué no respetan el dolor de los padres, ¡no importa hija de quien sea! No deja de ser una nena. Puede ser tu hermana, sobrina o hija. Hoy, lamentablemente nos tocó a nosotros. Les puede tocar a ustedes también. Recapaciten, es un dolor que no tiene cura. Dejen la burla y los comentarios absurdos. Detrás de cada uno hay una familia que está sufriendo la pérdida de su hija”.