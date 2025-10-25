La tormenta que azotó a Buenos Aires en la mañana de este sábado provocó el colapso de una casa en la localidad de Villa Maipú, partido de General San Martín.

El incidente se registró en Matheu y Dardo Rocha. Alrededor de las 10:30, por las fuertes ráfagas y la tormenta, se derrumbaron el techo, las vigas y varias paredes de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada por TN, el personal de Bomberos tuvo que rescatar a dos personas que estaban durmiendo en el primer piso de la vivienda, una mujer y su hijo. Ambos resultaron ilesos.

“Vi que el cielo raso se empezó a abrir”

El hijo de la mujer relató el impactante momento “de película” que vivieron. “Estábamos acostados, dormíamos en una cama cucheta, mi mamá abajo y y arriba. Sentí que comenzó a caerse todo, (...) y vi que el cielo raso se empezó a abrir”, dijo en diálogo con TN.

La habitación estaba sobre un taller mecánico que quedó sepultado bajo los escombros, al igual que el patio de la casa. “En el patio, no quedó nada. Las pertenencias se perdieron porque quedaron ahí abajo”, agregó. No había nadie más dentro de la vivienda.

Sobre el momento del colapso, el joven contó que se despertó sobresaltado por el estruendo y alertó a su madre, pero logró mantener la calma y pedir ayuda. Ambos tuvieron que esperar a que llegara el personal de rescate, ya que el suelo de la habitación estaba a punto de desplomarse. “De milagro estamos vivos. Cuando yo terminé de salir, se terminó de derrumbar todo y mi mamá quedó entre dos baldosas, pero la sostuvieron los bomberos".

San Martín es una de las tantas zonas del AMBA afectadas por las lluvias torrenciales de este sábado. En esta localidad, los vecinos decidieron cortar el tránsito de una calle para evitar que entrara el agua a sus casas.

En la Ciudad de Buenos Aires, hubo caos en la avenida General Paz, donde varias personas se vieron obligadas a salir de sus autos y los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires rescataron a una mujer que se encontraba adentro de un auto varado en medio de las inundaciones en la General Paz, a la altura de Beiró.

Las intensas lluvias de esta madrugada del sábado dejaron autos bajo el agua y cortes en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y CABA. Cayeron más de 100 milímetros de agua durante la noche y permanece la alerta amarilla por lluvias y por vientos.