Pelea fatal
Buenos Aires: una discusión terminó con un joven asesinado a botellazos
El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era un muchacho de 29 años.
Un joven, de 29 años, fue asesinado al ser agredido con el filo de una botella rota y como saldo de una pelea.
El suceso se registró el viernes en el oeste del Conurbano bonaerense y los pesquisas policiales intentan esclarecer lo acontecido, en tanto descartaron por completo que el crimen haya sido perpetrado con fines de robo.
Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Lucas Ignacio Pires.
