Un joven, de 29 años, fue asesinado al ser agredido con el filo de una botella rota y como saldo de una pelea.

El suceso se registró el viernes en el oeste del Conurbano bonaerense y los pesquisas policiales intentan esclarecer lo acontecido, en tanto descartaron por completo que el crimen haya sido perpetrado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Lucas Ignacio Pires.