El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, a quien se lo vincula con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”, fue liberado por error en Chile y ahora hay alerta en la Argentina.

A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Hernández, de nacionalidad venezolana, quien se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio.

La imputación contra el acusado, que en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ocurrió el pasado 9 de julio por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.

Aun así, al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación, informa el medio El País.

Ahora, la fiscalía trata de saber si el acta de excarcelación, firmada por la jueza Irene Rodríguez, fue falsificada tras una posible manipulación del sistema judicial.

Mientras avanzaba la investigación para dar con la captura de Ramírez, se logró constatar que en realidad se trataba de Hernández, uno de los sicarios más peligrosos.

De este modo, se dio inicio a diversos operativos y la solicitud de colaboración con diversas fuerzas nacionales y extranjeras, entre ellas la Argentina.

Ante este escenario, el Gobierno de Santa Cruz, junto con el Ministerio de Seguridad provincial, difundieron un flyer de alerta para concretar la captura del sujeto.

Dicha solicitud indica que Hernández mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus.

“Cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades a través del 911”, manifiesta el flyer.