Patricia Mena (32) y Chiara Barrios (10) fueron arrastradas por la crecida del arroyo Las Viejas. El agua socavó los cimientos de su vivienda en calle Blas Parera y la estructura colapsó.

Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10, desaparecieron en las primeras horas de este jueves tras las graves consecuencias climáticas que afectaron a la capital entrerriana. El trágico episodio ocurrió en una precaria vivienda ubicada sobre calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, cuando el arroyo Las Viejas creció de forma intempestiva por las intensas lluvias y provocó el desmoronamiento de la propiedad.

El operativo de búsqueda, que mantiene en vilo a toda la comunidad, se concentra ahora con máxima intensidad en la zona del Paso del arroyo Las Viejas, específicamente en el sector comprendido entre las calles Ambrosetti y Uranga. Las autoridades presumen que la fuerza de la corriente pudo haber arrastrado a ambas hacia ese punto tras el colapso de la estructura.

En el lugar trabajan de manera articulada efectivos de Bomberos Voluntarios y Zapadores, personal de Protección Civil y el cuerpo de Guardavidas, quienes realizan rastrillajes por agua y tierra en condiciones de extrema complejidad. A ellos se han sumado numerosos vecinos y allegados que recorren las márgenes del arroyo intentando hallar algún rastro de la mujer y la niña.

La situación es desesperante, ya que el socavamiento de las barrancas provocado por el agua convirtió el terreno en una zona de alto riesgo para los rescatistas. La comunidad permanece en alerta mientras se aguardan novedades oficiales desde el puesto de mando instalado en las inmediaciones de Blas Parera, donde el temporal mostró su cara más feroz al llevarse por delante la vivienda de las víctimas.