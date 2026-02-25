El pasado martes por la mañana, el empresario Marcelo Boschi, de 55 años, fue reportado como una persona desaparecida, luego de que encontraran su lancha vacía en el área del riacho correntoso, en la provincia de Santa Fe. Se trata de un hombre oriundo de Reconquista, conocido por sus trabajos como carpintero y dueño de “De Buena Madera”.

Según reconstruyeron las autoridades, Boschi salió en solitario desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya alrededor de las 05:00 horas. Llevaba puesto un chaleco salvavidas y vestía un pantalón de jean y una remera, cuyas características no trascendieron

El hecho generó preocupación, ya que luego de varias horas su embarcación, un casco Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha de 115 hp y el nombre “De buena Madera”, se encontró a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Para ese entonces, la lancha estaba sin ningún ocupante y los familiares del hombre indicaron que había dejado de contestar llamadas y mensajes.

Familiares, allegados y autoridades coordinaron desde entonces acciones para dar respuesta urgente. Asimismo, dieron a conocer que Boschi es padre de tres hijos adolescentes, cuyas edades no superan los 15 años.

Hasta el momento, los pescadores declararon que llegaron a intercambiar algunas palabras con el empresario antes del incidente. No obstante, señalaron que, minutos después, solo divisaron la lancha a la deriva y que no había indicios de su destino.