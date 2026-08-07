Un importante operativo de búsqueda se desplegó este jueves por la tarde en Paraje El Chaquito, jurisdicción de Monte Vera, luego de que un hombre de 32 años desapareciera mientras practicaba kitesurf, un deporte acuático que combina una tabla con un barrilete impulsado por el viento.

De acuerdo con la información oficial, la última persona que vio al deportista fue su pareja, una mujer de 28 años que se encontraba en el lugar. Al perder contacto con él, dio aviso a las autoridades, lo que motivó el inmediato despliegue de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajan el jefe y el subjefe de la dependencia policial, junto con efectivos de la Comisaría 20.ª de Monte Vera, quienes coordinan las tareas de rastrillaje.

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Operativo de búsqueda

A la búsqueda se sumó personal de Buzos Tácticos, que realiza inspecciones en el agua, mientras que el operativo también cuenta con el apoyo de un gomón y drones para ampliar el radio de búsqueda tanto sobre el río como en la zona costera.

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Hasta el momento no trascendieron más datos sobre las circunstancias en las que el hombre desapareció. Las autoridades indicaron que el operativo permanecerá activo hasta dar con el paradero del deportista y no descartan ampliar el despliegue si las condiciones lo requieren.