Débora Bulacio es buscada desde este fin de semana cuando se fue a un camping con Ángel Gutiérrez. Hallaron ropa con sangre en las inmediaciones del lugar.

La Policía de Necochea sigue con la búsqueda de Débora Bulacio, la mujer que se encuentra desaparecida desde este último fin de semana cuando fue con su pareja hasta un camping en dicha ciudad balnearia. Por el hecho, su novio Ángel Gutiérrez se encuentra detenido y fue imputado.

La denuncia fue radicada días atrás cuando los familiares de Bulacio observaron que el sábado Gutiérrez había regresado del camping Miguel Lillo, pero la mujer nunca hizo el check out, lo que encendió las alarmas. Esa misma jornada, la víctima le mandó un mensaje a su hija donde le comentó que había sufrido violencia.

De este modo, se dieron inicio a amplios procedimientos en el establecimiento y en las zonas aledañas para saber si había rastros de Bulacio, lo que permitió hallar prendas con sangre, confirmó el periodista local Alejandro Beltrán.

Ante dicha aparición, el fiscal Walter Pierrastegui ordenó la inmediata detención de Gutiérrez, quien este lunes fue sometido a la audiencia indagatoria donde se negó a declarar.

A su vez, fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

Este martes continúan los operativos, donde trabajan en conjunto más de 80 efectivos de diversas fuerzas de seguridad.