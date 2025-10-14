Uno de los prófugos en la investigación por los homicidios de los barras de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, el narco Fernando Sebastián Vázquez, era buscado este lunes en un monte de Entre Ríos por la policía local y por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), fuerza especial que le seguía el rastro a partir de los impactos de antena de su celular.

Según informaron fuentes abocadas a la captura, Vázquez fue divisado por efectivos de la TOE en inmediaciones del complejo termal de Victoria, pero al notar la presencia de los investigadores logró escabullirse entre la vegetación, abandonando su vehículo y un teléfono celular.

Sobre Vázquez pesa una recompensa de 30 millones de pesos, ya que la provincia de Santa Fe lo incluyó en la lista de los “más buscados”.

Vázquez, considerado extremadamente peligroso, cuenta con vínculos con el clan Los Monos y antecedentes en causas de narcotráfico y lavado de dinero.

Su nombre volvió a resonar en noviembre pasado, tras el asesinato a balazos de Bracamonte y su segundo, Daniel Attardo, ocurrido en inmediaciones del Gigante de Arroyito. La investigación judicial lo apunta como el cerebro detrás del atentado, producto de una disputa interna vinculada a negocios ilegales y al control de la barra.

En los últimos años, “El Narigón” también fue mencionado en una causa federal derivada de una fiesta electrónica en Arroyo Seco, donde se lo habría vinculado a maniobras de tráfico de estupefacientes.

Operativo en curso

El despliegue en Victoria continúa bajo estricta reserva judicial, con participación de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional y fuerzas especiales.

Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre si el prófugo logró ser nuevamente detectado, aunque las versiones periodísticas coinciden en que habría logrado escapar antes de ser rodeado.

Las autoridades santafesinas ya fueron notificadas y coordinan con la justicia entrerriana las próximas medidas para intentar dar con su paradero. (Con información de Rosario 3 y Telefe Rosario)