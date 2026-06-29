Un operativo se despliega en la zona tras el presunto incidente de una embarcación, con participación de Prefectura y personal sanitario en la zona, con una persona de unos 55 años aún desaparecida.

El vuelco de una lancha en la jurisdicción de Colastiné activó este domingo un operativo de búsqueda sobre el río, con intervención de fuerzas de seguridad, personal sanitario y embarcaciones de apoyo.

Según se informó, durante horas de la siesta de este domingo, la Unidad Regional I, Sexta Zona de Inspección, Subcomisaria 6ª tomó conocimiento de “un presunto vuelco de una embarcación perteneciente a un grupo de pescadores” en la zona costera, a unos 600 metros al norte del Club de Caza y Pesca.

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A partir de este aviso, la Central de Emergencias 911 dispuso la intervención de Prefectura Naval Argentina y el envío de una unidad sanitaria al lugar.

El personal policial se desplazó hacia el sector junto a la unidad Lima 6, a los fines de "recabar mayores datos y brindar colaboración en el procedimiento”, de acuerdo a la información policial.

En un primer momento se buscaban dos personas desaparecidas de cuatro que navegaban en una lancha. Minutos después, sin embargo, se logró hallar a dos femeninas que estaban en la lancha y un masculino que fueron trasladados a inspección médica en ambulancia.

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Tras la secuencia inicial, la búsqueda de los agentes se concentra en un hombre de unos 55 años que todavía no pudo ser hallado. Por lo que se solicitó una embarcación para colaborar con la búsqueda.



Los efectivos de la Unidad y personal de Pumas continuaban “abocados a la búsqueda”, con verificaciones “cerca del puente”, mientras se intentaba reconstruir con mayor exactitud cómo ocurrió el episodio.