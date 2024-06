Los investigadores confirmaron que la media con manchas de sangre descubierta por Kiara, la perra del equipo de búsqueda, en un área densamente arbolada, no pertenece a Loan Danilo Peña. Con esta información, la Justicia avanza en el análisis de los elementos recolectados durante los rastrillajes para obtener pistas claras sobre el paradero del menor.

El martes por la noche, un hombre llamó al 911 para denunciar que había visto a Loan en una camioneta en Resistencia, Chaco, el pasado jueves, día de su desaparición. Según informó el Diario Chaco, el denunciante describió una camioneta Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados que se detuvo en la Ruta Nacional N° 11. Del vehículo bajaron un adulto y un niño que coincidía con la descripción de Loan, quien vestía una remera azul y jeans. El niño parecía indispuesto, ya que vomitó en una bolsa.

Las autoridades están investigando la veracidad de esta denuncia, ya que durante los seis días de búsqueda se han recibido numerosos llamados falsos al 134. Este miércoles, en el sexto día de búsqueda, se amplió el área de rastrillaje con la incorporación de efectivos de Salta y Mendoza, junto a dos expertos en búsqueda, intensificando los esfuerzos para encontrar al menor.

El juez de garantías Lucio López Lecube dictó prisión preventiva para Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan, y para Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, acusados de abandono de persona. El juez consideró que los tres detenidos eran responsables del cuidado de Loan.

Durante la extensa jornada del martes, se determinó la prisión preventiva para los tres acusados y se encontraron elementos cruciales para la investigación. También se viralizó la última foto de Loan antes de su desaparición, tomada el jueves durante el almuerzo, donde se le ve con una camiseta del Inter Miami, ayudado por su padre para cortar la comida. Horas después, se reportó su desaparición, iniciando un operativo de búsqueda exhaustivo que continúa hasta hoy.

María, la madre de Loan, expresó su angustia en medio de los intensos operativos en Corrientes: "Alguien se lo llevó, no puede haberse perdido". La mujer sostiene que su hijo está perdido en el monte, pero cree que algo más sucedió: "Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado". María confía en que las autoridades no detendrán la búsqueda hasta encontrar a Loan.

En cuanto a la detención de su cuñado, María dijo: "No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos". María finalizó diciendo: "Es muy chiquito, tiene solo cinco años y lo dejaron solo. No duermo, amanezco despierta. Estaba en la casa de mi suegra y volví ayer a mi casa, pero no duermo".

En las últimas horas, se han intensificado los operativos de búsqueda del menor de cinco años, desaparecido desde el jueves pasado. La Unidad Fiscal de Goya, a cargo de la investigación, ha ordenado la realización de peritajes y diversas diligencias para obtener evidencias que permitan dar con el paradero de Loan.

La búsqueda continúa con turnos de 12 horas, involucrando a la Policía de Corrientes, grupos especiales, la Policía Rural y Ecológica, así como a todas las comisarías de la zona. Los rastrillajes están siendo realizados por infantes, la Policía Montada y la división Canes. Además, se ha sumado personal del Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Salud Pública y miembros de los Bomberos de la Policía y Voluntarios de toda la provincia.