En el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, un menor de cinco años desaparecido en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes, los rescatistas encontraron hoy una media con manchas de sangre. Las autoridades están investigando si la prenda pertenece al niño. Mientras tanto, tres personas, entre ellas un tío del pequeño, fueron procesadas con prisión preventiva.

La media fue hallada en una zona densamente arbolada, gracias al trabajo de "Kiara", una perra que forma parte del equipo de búsqueda. El juez de garantías Lucio López Lecube dictó prisión preventiva para el tío del menor y una pareja por negligencia en su cuidado, a petición del fiscal Juan Carlos Castillo, quien considera a los tres responsables del delito de abandono de persona.

Según la hipótesis del fiscal, los tres imputados pusieron al niño en una situación de desamparo, aunque no se descarta la participación de terceras personas en su desaparición. Los detenidos son Bernardino Antonio Benítez, tío de la víctima, y la pareja formada por Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

El abogado de la familia, Roberto Méndez, comentó algunos detalles del caso: "No quiero entorpecer la investigación, pero están apareciendo huellas e indicios de que podría, hasta hace algunas horas, estar con vida". En diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia, Méndez explicó el arduo trabajo de búsqueda que se lleva a cabo desde hace cinco días: "Lo más exhaustivo se hace durante el día para tener buena visibilidad, y a la noche se sigue trabajando, pero de manera más cautelosa".

Sobre la finalización del operativo, el abogado señaló: "Depende directamente de Nación, y luego lo que la Policía de Corrientes pueda continuar, aunque será más limitado por los recursos provinciales". Respecto a las detenciones, destacó: "Las declaraciones de los detenidos presentaron inconsistencias y contradicciones, lo que llevó a la decisión del fiscal".

María, la madre de Loan, expresó su creencia de que "alguien se llevó" a su hijo: "Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado". La mujer también afirmó que "mucha gente" está buscando al niño y reveló que el fiscal le aseguró que "no van a parar hasta que lo encuentren".

María señaló que no confía en nadie y responsabilizó a los detenidos por la desaparición de su hijo: "No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos". Añadió que Loan "es muy chiquito, tiene solo cinco años y lo dejaron solo". La madre concluyó diciendo: "Yo no duermo, amanezco despierta. Estaba en la casa de mi suegra y volví ayer a mi casa, pero no duermo".

Los operativos de búsqueda del menor, desaparecido desde el jueves pasado, se han intensificado en las últimas horas.

La Unidad Fiscal de Goya, a cargo de la investigación, ordenó peritajes y diversas diligencias para obtener evidencias que permitan encontrar a Loan. Los rastrillajes, realizados en turnos de 12 horas, involucran a la Policía de Corrientes, grupos especiales, la Policía Rural y Ecológica, y todas las comisarías de la zona. Además, participan efectivos del Ejército, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, así como Defensa Civil, Salud Pública y miembros de los Bomberos de la Policía y Voluntarios de toda la provincia.