La localidad de Calchaquí, en el departamento Vera, atraviesa horas de preocupación tras el incendio que afectó a la Escuela Provincial N.º 6117 “Remedios Escalada de San Martín”. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado y provocó importantes daños materiales en el establecimiento educativo.

El alerta se recibió alrededor de las 6, cuando se detectó el fuego en el edificio ubicado sobre calle Mayo al 800. Debido a la magnitud del incendio, debieron intervenir Bomberos Voluntarios de Vera, que trabajaron hasta extinguir las llamas.

El hecho generó conmoción entre vecinos, familias y docentes, no solamente por los destrozos ocasionados, sino también por un mensaje amenazante que fue encontrado escrito con tiza en el pizarrón de una de las aulas: “Los voy a matar a todos”.

Tres menores identificados en la investigación

A pocas horas del episodio, la investigación avanzó y permitió identificar a tres personas menores de edad que tendrían vinculación con lo sucedido, según confirmó el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello.

El mandatario local expresó su tristeza por lo ocurrido y señaló que el municipio acompañará a las autoridades educativas en el proceso de recuperación del establecimiento.

Por el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación. Vecinos habían señalado en redes sociales que el fuego podría haber sido provocado por personas que ingresaron para robar y realizar actos de vandalismo. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

La Policía también busca establecer si la amenaza escrita en el pizarrón guarda relación con el incendio.

La Policía investiga las causas del incendio y busca determinar si el mensaje amenazante encontrado en un aula está relacionado con el episodio.

Evalúan los daños y preparan la reconstrucción

Cuello anunció que el municipio comenzará a trabajar junto con equipos de Infraestructura de la Provincia y técnicos locales para evaluar los daños y determinar qué tareas serán necesarias para recuperar el edificio.

El intendente agradeció la intervención de Bomberos, la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y las autoridades educativas, además del acompañamiento de vecinos e instituciones que ofrecieron su colaboración.

Mientras avanza la investigación, la comunidad educativa espera conocer el alcance de los daños y los plazos para recuperar las instalaciones de una institución histórica para Calchaquí.