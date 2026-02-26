Un esquiador estuvo a punto de morir asfixiado tras quedar enterrado bajo un metro y medio de nieve en una pista de California, Estados Unidos. Fueron dos hombres, especialistas en ese deporte, quienes lograron divisarlo gracias a una mínima señal y, después de segundos dramáticos, pudieron salvaron.

El hecho ocurrió durante una tormenta que redujo la visibilidad a niveles casi nulos y dejó una acumulación excepcional de nieve fresca en pocas horas en el centro de esquí Palisades Tahoe, al norte de aquel estado.

Dos experimentados esquiadores que descendían por la zona se detuvieron sin un motivo claro y detectaron que sobresalían apenas las puntas de unos esquís de la superficie blanca.

Esa pequeña observación fue la que permitió comprobar, al cabo, que una persona se encontraba completamente sepultada bajo la nieve.

Los dos hombres, oriundos de Sacramento, se acercaron rápidamente al sitio del hallazgo y comenzaron a retirar nieve desesperadamente con sus manos. Ambos trabajan en Land Park Ski and Sports, en Sacramento, y cuentan con formación y experiencia en esquí.

Al avanzar con la remoción, descubrieron que el esquiador estaba completamente invertido, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, lo que comprometía de forma crítica su capacidad de respirar.

El rescate quedó registrado en un video grabado por Carson Schmidt, uno de los esquiadores. En las imágenes se escucha al hombre respirando con dificultad bajo la nieve mientras intentan localizar su rostro y despejarle las vías respiratorias.

"Tan pronto como nos dimos cuenta de que estaba cabeza abajo y pies arriba, comprobamos que no podía respirar", dijo Schmidt.

Y agregó: "Se oye una gran inhalación una vez que la nieve desaparece de su cara".

Los inesperados rescatistas indicaron que el hombre estaba cubierto por al menos un metro y medio de nieve compacta, y que, al momento de ser liberado, uno de sus brazos ya se encontraba flácido.

“Por alguna razón nos detuvimos y vimos las puntas de los esquís en el blanco y afortunadamente lo hicimos”, reflexionó Schmitdt.

Las condiciones extremas de una pista de esquí exigente

El centro de esquí Palisades Tahoe reportó el día del incidente, el miércoles 18 de febrero, una acumulación de 112 centímetros de nieve fresca, que se sumaron a otros 73 centímetros registrados el día anterior.

La combinación de fuertes vientos, visibilidad reducida y nevadas persistentes obligó al cierre del complejo por razones operativas y de seguridad.

Un esquiador consultado por FOX40 señaló que la pista donde se produjo el rescate es considerada una de las más exigentes del complejo y figura entre las más difíciles de recorrer, incluso para deportistas con experiencia en montaña.

"Espero que mi publicación concientice a la comunidad esquiadora sobre la importancia de esquiar con un amigo", dijo Schmidt, quien admitió que dudó sobre si publicar o no el video del rescate.

Avalanchas mortales recientes en la zona

El rescate se produjo en un contexto sensible para la región del Lake Tahoe, porque un día antes una avalancha en la zona de Castle Peak provocó la muerte de nueve esquiadores de travesía, en lo que fue catalogado como la avalancha más mortal en la historia moderna de California y una de las más graves de Estados Unidos.

Durante el mismo mes de febrero también se reportaron muertes relacionadas con la actividad en otros centros de esquí de la zona de Tahoe, como Northstar y Heavenly. Palisades Tahoe se encuentra a unas 15 millas al sur de Castle Peak.

Tras la avalancha mortal, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada y otras agencias locales se movilizaron en el área de Donner Pass luego de que se informara otro deslizamiento.

Un grupo de 15 esquiadores fue alcanzado alrededor de las 11.30 de la mañana. Según datos del Centro de Avalanchas de Sierra, 12 de ellos quedaron inicialmente enterrados, aunque seis lograron sobrevivir.

La avalancha fue descrita como D2.5 en una escala de D1 a D5, de acuerdo con el pronosticador del Centro de Avalanchas de Sierra, Steve Reynaud.