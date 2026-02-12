“Callate porque te mato. Callate porque te matamos”. Las amenazas de muerte grabadas en video marcaron el inicio de un violento robo a un jubilada en el partido de San Isidro, durante la madrugada del 9 de enero de 2026. La víctima, Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram, fue maniatada, golpeada y despojada de sus pertenencias por un grupo de menores de edad, guiados en tiempo real desde prisión a través de una videollamada.

Las cámaras de la vivienda captaron el feroz asalto cometido contra Mónica Mancini. En el video difundido, se observa que al escuchar ruidos, la víctima se acerca a la puerta y es en ese momento que los delincuentes la enfrentan y provocan su caída. De inmediato, la amenazan con matarla en caso de no hacer silencio. Acto seguido, le exigen el dinero.

“En la primera que...te matamos. Dame la plata”, le exigió uno de los delincuentes a la jubilada. Minutos después, el delincuente se comunicó con un cómplice por teléfono y le indicó: “Está acá la señora, decile como se llama”. A partir de dicha comunicación, el delincuente recibió instrucciones sobre qué buscar, y en pocos minutos, las imágenes de la cámara de seguridad se cortan.

La reconstrucción judicial indica que el asalto comenzó cuando Mancini, recién llegada de un viaje, escuchó ruidos en el techo. “Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, relató ante el fiscal Patricio Ferrari.

Aproximadamente a las 2:30, al ir al baño, la víctima fue sorprendida por un adolescente armado que la arrojó al suelo, la ató con violencia y le exigió bajo amenaza la entrega de dinero. “Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte”, declaró Mancini.

Los delincuentes demostraron tener información precisa sobre la víctima, sustentada en los contenidos públicos de su Instagram. “Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue”, agregó la víctima en su relato judicial. La obligaron así a entregar un millón de pesos y otros objetos de valor, buscaban euros y forzaron a Mancini a proporcionar sus claves bancarias. “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, mencionó Mancini en su declaración.

Durante el ataque, quienes ejecutaban el robo mantenían contacto directo por videollamada con un cabecilla preso que guiaba cada paso del ilícito. De acuerdo con los datos oficiales aportados por la investigación, la Banda del Millón operaba desde la cárcel y reclutaba a jóvenes para la ejecución del robo, aprovechando datos personales e imágenes publicadas en las redes sociales de la víctima.

El saldo fue el robo de dinero en efectivo, cien euros, joyas, el teléfono móvil y la transferencia de fondos desde su cuenta electrónica. Mancini afirmó que en la cuenta tenía alrededor de 10 millones de pesos, siempre según su declaración a la fiscalía.

Atada de pies y manos, la víctima permaneció en el suelo hasta lograr desatarse horas después. “Recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, describió. Al conseguir liberarse, accedió a un teléfono fijo y, aún en estado de shock, alertó a su hijo Patricio y al Hospital Alemán para recibir atención por lesiones y el impacto emocional sufrido.

El episodio dejó secuelas físicas y psicológicas. “Estaba muy en shock. Ese sábado tuve que volver al hospital por la lesión”, afirmó la mujer tras la agresión. La investigación policial y judicial se centró en el análisis de cámaras de seguridad, movimientos electrónicos y varios allanamientos. El trabajo conjunto de la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal permitió la detención de Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, identificados como líderes de la Banda del Millón, alojados en la Unidad 45 de Melchor Romero y la Unidad 9 de La Plata. Además, se incautaron celulares presuntamente empleados para coordinar los delitos y aún permanecen prófugos varios menores.