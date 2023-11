Este jueves a la mañana, la ciudad de Posadas fue testigo de una tormenta que dejó a su paso severos daños y algunas inundaciones. Sorprendió por la intensidad de la lluvia y granizo de gran tamaño que azotaron la región, generando daños en viviendas, vehículos y calles.

La tormenta, que comenzó alrededor de las 5:40 horas en la capital de la provincia de Misiones, llevó consigo una lluvia torrencial que, en combinación con granizos del gran tamaño, generó en la rotura de numerosos vidrios de casas y automóviles.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, aunque no se descarta ya que la tormenta ocurrió en momentos en que mucha gente se dirige a sus trabajos y lugares de estudio, informó Misiones on line.