En plena gala navideña, el abatidor se convirtió en protagonista de MasterChef Celebrity y Damián Betular explotó.

La cocina de MasterChef Celebrity(Telefe) se transformó este lunes en un verdadero campo de batalla navideño. Entre galletitas dulces, azúcar impalpable y decoraciones festivas, lo que terminó generando más tensión que el propio desafío fue… ¡el abatidor! Ese aparato que enfría rápido los platos se convirtió en protagonista absoluto de la noche y desató un cruce explosivo entre jurado y participantes.

En medio del caos, Damián Betular no pudo contenerse y lanzó con fastidio: "Chicas, chicos, tienen el abatidor abierto. Está bien que es bueno, no hace milagros". La advertencia no calmó las aguas, porque enseguida se escuchó su grito: "No cierra porque hay placas mal puestas".

Puede interesarte

La tensión escaló cuando Miguel Ángel Rodríguez, también enfurecido, retrucó: "Porque somos siete y dos abatidores". Betular, firme en su rol de jurado, le contestó sin vueltas: "Esto es una competencia, calmate".

Ya más tranquilo, pero todavía indignado, Rodríguez se despachó en su entrevista individual con un pedido que hizo reír a todos: "Doy mi vida por más abatidores. Pongan más, qué les cuesta".

Puede interesarte

Y como si fuera poco, Andy Chango, fiel a su estilo provocador, se sumó a la queja con sarcasmo y exclamó: "Podrían hacer un esfuercito de producción y poner uno más".

El episodio dejó en evidencia que, a medida que la competencia avanza, cualquier detalle técnico se convierte en el detonante ideal para los nervios de los famosos. Lo que comenzó como una gala de dulces navideños terminó con un pedido masivo de "más frío" para poder llegar a tiempo con el desafío.