La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 29°C, en un marco de condiciones estables y baja probabilidad de lluvias.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presenta parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 16,7°C, humedad elevada del 99% y viento leve del sector oeste. La visibilidad se mantiene en 12 kilómetros, mientras que la presión atmosférica se ubica en torno a los 1009 hPa.

Para la mañana, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas en torno a los 21°C, con vientos del noreste entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10%.

Por la tarde, se registraría el pico térmico de la jornada con 29°C y cielo parcialmente nublado. El viento rotará al sector este y disminuirá su intensidad. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mayor nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas alrededor de los 25°C, sin lluvias previstas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido del SMN anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días en la capital provincial.

Para el sábado se espera una jornada calurosa, con una mínima de 18°C y una máxima de 31°C. El tiempo se mantendría estable, con nubosidad variable y sin fenómenos significativos.

El domingo continuará la tendencia térmica en alza. La mínima sería de 20°C y la máxima alcanzaría los 33°C, consolidando un escenario típicamente veraniego en la región, con predominio de cielo parcialmente nublado.

En tanto, el lunes el calor se intensificaría aún más, con temperaturas que podrían llegar a los 35°C y una mínima de 19°C. De esta manera, el inicio de la semana próxima estaría marcado por jornadas calurosas y persistencia de tiempo estable.