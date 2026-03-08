Santa Fe tendrá un domingo caluroso y con chances de tormentas. Los vientos tendrán ráfagas intermedias.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 20.3°C, con una humedad del 88% y vientos del norte con intensidades de 23-32 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 20°C y el termómetro alcanzaría los 28°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 23 - 32 km/h.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá despejado, con temperaturas cercanas a los 20°C y vientos del norte a 23-32 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Tarde: La máxima del día llegará a 28°C. Los vientos del norte, con intensidades de 23-32 km/h. Probabilidades (10%-40%) de tormentas.

Noche: La temperatura descenderá a 21°C. Los vientos del norte, con intensidades de 23-32 km/h. Probabilidades (40%-70%) de tormentas.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 29°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 29°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.