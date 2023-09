Luego de las denuncias que recibió Aníbal Lotocki y ya luego de haber sido imposibilitado de ejercer la medicina, un periodista chileno contó que había denunciado ya hace varios años el accionar del cirujano.

Este martes por la mañana, el periodista chileno Pancho Saavedra contó que en el 2009 había denunciado las condiciones de trabajo de Aníbal Lotocki tras grabarlo con una cámara oculta.

En Socios del Espectáculo, el periodista explicó cómo comenzó su investigación: “Todo esto comenzó acá en Chile cuando Lotocki y (su pareja) Pamela Sosa estaban en nuestro país haciendo intervenciones. Era una cosa estética que se empezó a poner de moda y nadie se preguntaba qué era realmente lo que este tipo les estaba poniendo”.

Además, contó que Lotocki utilizaba compuestos no aprobados en el país: “También pasó que el compuesto metacril o el metacrilato al menos acá en Chile no estaba aprobado por el Instituto de Salud Pública para usarse en intervenciones ni en el rostro ni en el cuerpo en esas cantidades que él ponía”.

El periodista chileno que se hizo pasar por un paciente para conocer de cerca el accionar de Lotocki

“Yo, para descubrir todo esto, le hablé como si fuese un paciente que me quería hacer una intervención para poder así registrar el lugar donde han intervenido a muchas mujeres del espectáculo acá en Chile. Hay muchas mujeres del espectáculo que fueron intervenidas y que, lamentablemente, lo hicieron sin ninguna condición de salubridad”, admitió Pancho Saavedra.

Rodrigo Lussich, horrorizado, le preguntó: “¿Operaba en un departamento?”. Antes esta pregunta, Saavedra detallo: “Sí, operaba en el departamento de Pamela Sosa. Yo me puse a hacer esta investigación después de hablar con una médica que me había dicho que nunca se había usado el metacrilato para rellenar zonas tan grandes como los glúteos”.

Nancy Duré también quiso saber más sobre el tema y preguntó: “Cuando fuiste a hacer esa cámara oculta, ¿qué viste?”.

Luego de revelar que estuvo dentro del departamento, el periodista detalló: “Yo le dije que necesitaba una hora para hacerme una intervención. Entonces, él me pidió dólares en efectivo. Me dijo que no podía quedar ningún tipo de transacción hecha. Me cobraba dos mil dólares por hacer una intervención donde yo le había pedido un poco de pantorrillas, un poco de glúteos. Yo me fui con cámaras escondidas puestas en los anteojos y en los botones de mi camisa. Tenía tres cámaras porque quería registrar el audio y tener todas las imágenes ahí”.

“Él me dice: ‘Podés acostarte en esta cama’. Había un colchón, un perro saltando ahí en el medio. Ahí él agarra varias botellas de líquido de más de dos litros y se va al baño a mezclar. Eso inmediatamente me llama la atención porque no estaban dadas las condiciones de higiene. Luego de esto, él me pide: ‘Recuéstate ahora. Te voy a anestesiar un poco’. Yo ahí le digo: ‘Doctor, se me olvidó que dejé el dinero en mi auto’. Esa era mi estrategia para escapar porque tampoco iba a dejar que me hiciera nada”.

Gracias a las imágenes que Pancho Saavedra recolectó, la justicia chilena acusó a Lotocki de ejercer ilegalmente la profesión de cirujano plástico.