Denisse González compartió un movilizante mensaje dedicado a Bautista Mascia tras el alta médica y recordar cómo la acompañó de cerca durante la internación.

El lunes Denisse González fue dada de alta después de casi dos semanas internada por un análisis de rutina donde se detectó una baja considerable en el nivel de plaquetas en sangre.

Luego de estar bajo cuidados médicos y varios días de preocupación, la ex Gran Hermano recibió el alta médica y aclaró que seguirá realizándose controles médicos pero ya con la tranquilidad de estar en su casa.

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En las últimas horas, Denisse González compartió un emotivo mensaje en Instagram destacando el apoyo constante de su pareja Bautista Mascia, quien estuvo a su lado en todo momento en los días de internación.

📢|| #Denisse vía Instagram reel! 🥺💘



“Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos… 🤍”



Video completo acá ⬇️

🔗 https://t.co/6X8e2r4HO6 pic.twitter.com/bXMDZwHf65 — denisse clips ★ (@denisseclips) August 11, 2026

La ex GH compartió un video con los momentos que atravesaron juntos en la internación desde mates, películas, juego de mesa y charlas, musicalizado con la cancón Túnel de la vida del grupo El plan de la mariposa.

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"Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos… Me aferré mucho a esta canción estos días. Es cierto, no hay un manual para ninguna relación, pero la forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días, te amo", indicó a corazón abierto hacia su pareja.