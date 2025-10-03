La relación de Juli Poggio con Fabrizio Maida vuelve a ser tema de conversación por una insólita razón muy alejada de su promovido "amor libre". Al parecer, el modelo estaría molesto con las recientes actitudes de su ex pareja.

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre contó detalles exclusivos sobre la pequeña crisis que atravesó la pareja y cómo resolvieron la situación.

La ex Gran Hermano estuvo en el ojo de la polémica luego de que se diera a conocer que estuvo a los besos con Martín Salwe en el after party de los Martín Fierro, y que incluso subió a su cuarto de hotel: “Juli Poggio se puede calentar con cualquiera y el novio no puede ofenderse”, explicó Yanina.

“Estuvieron en el cuarto, no pernoctaron, no la penetró Salwe a ella. Un chape con cositas”, detalló.

Según la información “de buena fuente” de Yanina, que la noticia salga a luz no le habría gustado al modelo: “A Fabri no le gustó nada la publicación. Y que se haga público y viral el tema de Salwe porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó o no. Entonces, Fabri le hizo una proposición”.

De esta forma, la conductora reveló que el modelo le pidió a su novia “cerrar” la pareja y que ambos se vuelvan monogámicos. Aparentemente, teniendo una respuesta positiva de parte de Poggio.

“Se ve que tan abiertos no eran. Al primer chapecito… Y lo sé de buena fuente. ¡Se le cortó el chorro a Juli Poggio!”, opinó filosa Latorre.