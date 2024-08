Cami Mayan estuvo en Noche al Dente y opinó sobre el vínculo con los jugadores de fútbol, tras la desilusión que vivió con Alexis Mac Allister cuando la dejó por Ailén Cova, amiga del futbolista.

“Para mí, nunca digas nunca. No voy a generalizar ni nada por el estilo. Lo que yo hago es agarrar qué cosas sí y qué cosas no, o sea, qué cosas no quiero volver a pasar en una relación o qué cosas no quiero volver a permitir en una persona en mi vida y qué cosas le damos para adelante”, aseguró la influencer.

Camila contó cómo fueron esos cinco años en los que acompañó la carrera del jugador: “Tenés que amoldar un gran porcentaje de tu vida a lo que sucede y estar pendiente de muchas pequeñas cosas, que después hacen a la sumatoria de que todo salga bien y que ellos se desarrollen como en su rol”.

“A mí lo que me pasaba mucho era que soy una persona compañera, pero también tenía un poco como ese híbrido de que yo también quería hacer la mía, no quería cerrarme solo a eso. De hecho, cuando me fui de acá seguí estudiando”, destacó.

Cami Mayan inició una demanda para obtener una reparación económica por el tiempo que vivió en Europa con el jugador y no se ocupó de desarrollar su carrera. "Es algo que corresponde... Está todo donde tiene que estar. Por algo se hizo, porque es algo que corresponde y por algo la Justicia se tiene que encargar de eso. Ya todos saben donde estuve y lo que hice", había declarado al iniciar la demanda contra su ex.