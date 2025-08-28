A la hermana de Thiago Medina no le gustó escuchar una frase despectiva de la vedette uruguaya y fue letal.

Camilota de Cuestión de Peso (eltrece) explotó contra Mónica Farro, quien al aire de LAM (América) habría pronunciado varias frases despectivas sobre Thiago Medina, el ex de Daniela Celis que está en boca de todos por su affaire con La Tana de Gran Hermano 2025 (Telefe).

Dolida, la joven grabó un video en el que defenestró a la vedette uruguaya. “Vengo a decir algo que no me gustó. Creo que sos mamá, hermana, esposa... Dijiste algo que no te voy a permitir. ¡No se toca a mi familia! ¿Qué es eso de que somos unos muertos de hambre? Respetá a los demás. Con mi hermano pasamos necesidades, pero no tenemos que andar hablando mierd... de vida ajena. ¡Muerta de hambre sos vos por hablar boludeces!“, lanzó Camila Deniz completamente indignada.

La influencer no terminó ahí. Con el enojo a flor de piel, hundió a Farro con un comentario letal. “Soy la hermana de Thiago y sí, nos faltó un plato de comida, pero no humillamos a la gente para ser alguien en la vida. Sos pésima. Falta amor en tu corazón”, cerró furiosa.