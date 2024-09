El amor llegó nuevamente a Cuestión de peso. Camila Deniz, quien volvió a la competencia después del repechaje, habló por primera vez de su romance con Gabriela Natalie Atamián, quien ya alcanzó su peso ideal y fue dada de alta.

“Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Y quiero dejar en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella”, comenzó contándole “Camilota” a Mario Massaccesi.

Tras asegurar que está “feliz”, la concursante añadió: “Lo que buscaba en un hombre lo tiene ella”.

En ese sentido, contó cómo reaccionó su familia frente a este romance: “Me costó mucho contarle a mi familia. Thiago fue el último al que le conté porque no sabía cómo iba a reaccionar, y me dijo que si era feliz le diera para adelante”.

La novia de Camila apareció repentinamente en un móvil y dio más detalles de cómo surgió el amor. “Había miraditas desde la primera semana del programa”, aseguró. Deniz la interrumpió y lanzó: “Estando de novia con Marcelo (otro participante del ciclo) yo estaba con ella!”.

“Natee” soltó por su parte: “Marcelo nos chamuyaba a las dos, había onda con las dos. Y después como que hubo algo y después al final elegimos con Cami estar juntas cuando ella estaba con Marcelo. Con Marcelo después ya no había nada y Marcelo quería trío”.

Para cerrar, Gabriela reveló la fecha exacta del inicio del noviazgo: “Hace dos semanas ella me propuso ser la novia y acepté”.