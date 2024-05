Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, se presentó en Cuestión de Peso (El Trece) para cambiar su vida.

La influencer entró al programa conducido por Mario Massaccesi y contó en su presentación: "Soy de la Matanza, tengo 29 años, y quiero entrar para poder bajar un poco más y estar en los ojos de los demás. Hace tres semanas fui a un boliche y un chico me decía 'Barney', entonces agarré mis cosas y me fui. Ahí dije quiero ayuda y salir adelante".

"En mi infancia me decían gorda, fea, nunca vas a llegar a nada. Mi apodo, Camilita, me gusta... Hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar con las redes sociales. Mi mamá falleció hace 12 años de un paro cardíaco. No lo supero todavía, fue un golpe muy fuerte en mi vida. Ahí empecé a comer por angustia", reveló sobre su historia.

la presentación de CAMILA, la hermana de thiago, para Cuestión de Peso 😭✊ pic.twitter.com/p2dZYlPwml — aaron  (@aarontsuarez) May 6, 2024

"Pero a la vez tengo miedo de ser flaca y fea. Porque me amo como soy, gordita y linda, me acostumbré, pero sé que si hay otra para pasar la página, la dejaría", concluyó Camila.

Luego, la joven ingresó al estudio y reiteró sus ganas de mejorar su calidad de vida para hacer lo que le gusta, como bailar y ponerse la ropa que le gustaría: "Quiero un cambio para mi vida".

Por último, Camila Deniz subió a la balanza para registrar su peso inicial, el cual fue 139,1, y los médicos le pusieron como objetivo que llegue a 105 kilos, es decir, debe bajar 34 kilos. "Me tildé, quedé en shock. Llegué a pesar más, 145 kilos", dijo la participante al ver su peso.