El beso que protagonizaron Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi durante el último recital de la cantante en River sigue dando que hablar. A pocos días del histórico momento, Camila Mayan, Julieta Castro y Lucas Spadafora decidieron recrear la escena durante una emisión de Patria y Familia, el programa de Luzu.

Todo ocurrió al aire del ciclo, donde los influencers interpretaron “Like a Virgin”, el clásico de Madonna que Lali y Tini cantaron vestidas de novia durante el show. Al igual que ocurrió en River, la performance terminó con un beso que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Pero hubo un detalle de la recreación que llamó especialmente la atención de los usuarios. Después de que Camila Mayan y Julieta Castro se besaran, varios espectadores repararon en la intensidad del momento y comenzaron a comentar la escena en X, donde el video se volvió viral.

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“El último fue con muchas ganas, mmm...”, escribió un usuario al referirse al beso. Otro fue todavía más directo al comentar: “Camila, le metiste la lengua a Juli”. Incluso hubo quienes compararon la recreación con el momento protagonizado por Lali, Tini y Marilina: “Me parece que Lali mandó menos lengua, pero no sé, no estaba tan cerca”.

Lejos de esquivar los comentarios, Camila Mayan decidió redoblar la apuesta y respondió con una contundente palabra ante las observaciones sobre el beso: “Obvio”. De esta manera, la influencer se sumó al fenómeno que había comenzado con la presentación de Lali en River y que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

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La escena original tuvo lugar durante la interpretación de “1Amor”, cuando Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi sorprendieron al público al besarse sobre el escenario. El momento fue una referencia al histórico beso que Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera protagonizaron en los MTV Video Music Awards de 2003 y se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital de la cantante argentina.