Camila Mayan dio que hablar en las redes tras la viralización de un video en el que se la escuchó contando lo peor que le hizo Alexis Mac Allister mientras fueron novios.

Aseguró que en Inglaterra se la pasaba viendo partidos de fútbol por decisión del jugador y cuando le preguntaron si él luego la acompañaba al momento de disfrutar una serie o película que a ella le gustara respondió contundente.

“Nooo”, contestó al aire de Patria y Familia (Luzu TV), y Anita Espósito sumó un comentario picante: “¡Ni siquiera la veía a ella!“.

La anécdota de Mayan despertó críticas lapidarias en X, donde le pidieron que dejara de “colgarse” de Mac Allister, quien ahora formó una familia con Ailén Cova.

“Por favor, qué pesada esta mina con el jugador. Parece que no tiene otro tema del que hablar”, “Esta mina no entiende que hace años ya se separó”, “Está resentida. Es un fastidio verla y escucharla”, “Qué intensa e insoportable”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron en X.

Camila Mayan sanó su corazón y de a poco se animó a contar algunos detalles que nadie se imaginaba de su relación con Alexis Mac Allister, que la dejó por Ailén Cova.

Meses atrás, al aire de de Patria y Familia, el programa de Luzu TV en el que participa, expuso la terrible maldad que él le hizo después de tener sexo y generó indignación.

La influencer detalló que hace un tiempo, después de haber salido con amigos a festejar su cumpleaños, volvieron al hotel, hicieron el amor y lo que pasó luego la dejó en shock.

El jugador, recostado al lado suyo, empezó a chatear a las 4 de la mañana con su amiga, algo que la sorprendió bastante. Lo que más le dolió fue la reacción del deportista al ser consultado sobre el tema: tapó el teléfono para que ella no viera la conversación y le preguntó: “¿Qué? ¿No puedo hablar?”.