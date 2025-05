A más de un año de entrar en Cuestión de peso, Camilota alcanzó su segunda alta. Desde hace meses que su objetivo era bajar de los 99 kilos y finalmente pudo concretarlo. A modo de despedida, se animó a entrevistarse a ella misma y respondió preguntas sobre su pasado y también sobre su futuro.

Tras bajar poco más de 40 kilos, Camilota alcanzó su tan esperada segunda alta. No fue nada fácil, especialmente durante los últimos meses ya que fue sancionada por su actitud, motivo por el cual debía pasar por la balanza tres veces por semana.

La semana pasada, la participante de Cuestión de peso creyó que había alcanzado su alta y, si bien se despidió de todos muy emocionada, se llevó una desagradable sorpresa al enterarse de que aún le quedaban pendientes de bajar 100 gramos.

En un mano a mano con ella misma, Camilota respondió de todo. En primer lugar, dejó en claro que se siente “feliz” y “radiante”. Además, confesó que, antes de ingresar en Cuestión de peso, creía que “iba a morir gorda”.

“¿Alguna vez pensaste ser una persona reconocida?“, fue una de las preguntas a las que contestó: “Cuando estábamos en pandemia, había hecho una lista. Me puse como objetivo cumplir todo lo que yo quería y una de ellas era de ser conocida, ser influencer. Y empecé con TikTok. Y ahí empezó”.

Con respecto al pasado, admitió que se arrepiente de no haber “disfrutado de su mamá”. “Mi mamá fue todo para mí. Recuerdo el día de que la fui a despedir, se me cayó el mundo. Pero lo único que puedo decir es que gracias a ella, estoy acá presente y soy un ejemplo”, aseguró la participante.

Por otro lado, Camilota habló sobre su familia, la cual siempre fue “muy humilde”. “Siempre fuimos los huérfanos que nunca íbamos a llegar a nada. Y hoy ver triunfar a Thiago, mi hermano, y tener la posibilidad de vivir en una casa como la gente me conmueve mucho”, aseguró la joven muy emocionada.

“Me hice mucho mal a mí misma”, reconoció la participante que agregó: “Pude reparar la tristeza que llevaba. Pude perdonar a la persona que me hizo daño”. Luego, dejó en claro que no todo era lo parecía. “Era una persona con sobrepeso que llevaba angustia. Parecía ser que estaba feliz, pero no estaba feliz”.

Más adelante, Camilota fue contundente al decir: “Creo que soy un ejemplo a seguir. Porque a los 17 años perdí a mi mamá y me quedé sin nada. Sentí que se me fue mi mundo, que se me terminó ahí. Me fui a Mar del Plata a matarme. En un momento sentí que yo no podía sostener esto”.

“Y sí, muchas veces quise tirar la toalla. De hecho hace poco tiempo tiré una remera y hoy me siento culpable. En ese momento me colapsé y quise tirar todo”, reconoció la participante quien aseguró que hoy en día está “más power” y con ganas de “seducir a todos”. “Me siento linda, me siento radiante”, afirmó.

“¿Qué te enseñó Cuestión de Peso?“, se preguntó Camilota. “Aprendí a comer, a querer. Aprendí que nunca nos tenemos que dar por vencidos. Y aprendí a perdonar a las personas que me hicieron daño acá en el programa y afuera. Cuestión de peso me cambió mi vida", declaró la participante que, en unos años, se imagina “llena de chongos” y “más flaca”.