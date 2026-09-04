Una mujer sufrió un fuerte accidente mientras caminaba por una vereda de Karaman, Turquía, cuando una puerta se desprendió inesperadamente desde el segundo piso de un centro de negocios.

El pesado objeto cayó directamente sobre uno de sus pies y la derribó. Por la trayectoria y la fuerza del impacto, la víctima estuvo a centímetros de ser alcanzada de lleno.

Karaman'da bir iş merkezinin ikinci kattaki kapısı, yoldaki yayanın ayağına düştü.



Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın yaralandı. pic.twitter.com/q8juzbefwl — TRT HABER (@trthaber) September 2, 2026

Tras el episodio, la mujer debió recibir atención médica y se confirmó que sufrió una fractura. Pese a la violencia de la caída, logró evitar lesiones de mayor gravedad.

Puede interesarte

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención por lo insólito y peligroso del accidente.