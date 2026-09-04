Caminaba por la vereda y una puerta cayó desde un edificio: se salvó por centímetros
El insólito accidente ocurrió en Karaman, Turquía. Una puerta se desprendió desde el segundo piso de un centro de negocios y cayó sobre el pie de una mujer que caminaba por la vereda. La víctima sufrió una fractura y evitó por muy poco ser aplastada.
Una mujer sufrió un fuerte accidente mientras caminaba por una vereda de Karaman, Turquía, cuando una puerta se desprendió inesperadamente desde el segundo piso de un centro de negocios.
El pesado objeto cayó directamente sobre uno de sus pies y la derribó. Por la trayectoria y la fuerza del impacto, la víctima estuvo a centímetros de ser alcanzada de lleno.
Tras el episodio, la mujer debió recibir atención médica y se confirmó que sufrió una fractura. Pese a la violencia de la caída, logró evitar lesiones de mayor gravedad.
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La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención por lo insólito y peligroso del accidente.