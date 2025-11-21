Un violento ataque de un oso dejó al menos once personas heridas —entre ellas varios niños— en una zona rural de Columbia Británica, al oeste de Canadá. El episodio ocurrió el jueves por la tarde y generó alarma en toda la región, según informaron medios locales.

De acuerdo a la agencia Canadian Press, dos de las víctimas permanecen en estado crítico y otras dos presentan lesiones de gravedad. Por el momento, los servicios de emergencia no detallaron la edad de los heridos, aunque sí confirmaron que el grupo estaba conformado por alumnos y docentes de una escuela local.

El ataque se registró en un sendero de la zona de Bella Coola, a unos 700 kilómetros al noroeste de Vancouver. Los estudiantes realizaban una actividad al aire libre cuando, de manera inesperada, fueron sorprendidos por el animal.

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentilezas)

Veronica Schooner, madre de un niño de 10 años, relató que su hijo estuvo a centímetros del oso y llegó a “sentir su pelaje” antes de salir corriendo “para salvar su vida”. La mujer aseguró que uno de los docentes “lo dio todo” para proteger a los chicos y debió ser evacuado en helicóptero por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades de emergencia de la Nación Nuxalk —pueblo indígena que administra el territorio— describieron al animal como “extremadamente agresivo”. Hasta la noche del jueves, el oso continuaba sin ser capturado, lo que llevó a emitir alertas y pedidos de precaución para los vecinos.

A través de sus redes sociales, los Nuxalk solicitaron a la población que evitara salir de sus casas y que no circulara por la autopista. “Estamos devastados por las personas y las familias afectadas por el incidente con el oso. Todos los involucrados están recibiendo apoyo médico y nuestra prioridad es garantizar su seguridad”, expresó el jefe de la Nación, Samuel Schooner.

Desde la escuela Acwsalcta —a la que pertenecían los estudiantes atacados— publicaron un mensaje en el que reconocieron la angustia que atraviesa la comunidad. “Es difícil encontrar las palabras en estos momentos tan difíciles”, señalaron.

Puede interesarte

Los especialistas recuerdan que, en esta época del año, los osos suelen mostrarse más agresivos, ya que buscan acumular grasa antes del período de hibernación. En la región, el oso grizzly —o oso gris— suele entrar en ese estado entre noviembre y abril o mayo, momento en que disminuye notoriamente su actividad.