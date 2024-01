A mediados del año pasado, Cande Tinelli y Coti Sorokin se reconciliaron después de pasar un tiempo separados. Hubo rumores de que podrían haberse casado en secreto, pero ahora el padre de Cande, Marcelo Tinelli, reveló todos los detalles sobre la futura boda de su hija.

Durante la transmisión de Bailando 2023, Marcelo Tinelli no pudo contener su emoción al escuchar la canción "Quiero verte" que interpretan Cande y Coti. Recordó haberlos visto en Punta del Este y elogió su actuación.

“Les mando un beso gigante los dos. El 24 de febrero se casa mi primera hija estoy emocionado con eso”, además, confirmó que la ceremonia de matrimonio tendrá lugar en Buenos Aires, desmintiendo la declaración inicial de Cande Tinelli hecha en una entrevista el año pasado, donde mencionó que sería en Punta del Este.

Marcelo Tinelli mencionó que Cande Tinelli invitó a todo el jurado, pero antes tuvieron una discusión al respecto. Cande le dejó claro a su padre que no debía intervenir en la elección de invitados. Marcelo comentó al respecto: . “No me quiero meter mucho con el tema de los invitados, porque me dice ‘papá sos un pesado, basta, es mi casamiento no es tu casamiento’ y tiene razón”, dijo Marcelo.

Después de más de 3 años de relación, Cande Tinelli y Coti Sorokin están planeando construir un futuro juntos. A pesar de algunos altibajos en su vínculo, siempre han apostado al amor. En noviembre del año pasado, Coti le propuso matrimonio a Cande Tinelli frente a 3000 personas durante un espectáculo en el Gran Rex.