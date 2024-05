El romance de Cande Vetrano y Andrés Gil que nació en Italia y se extendió en el tiempo vive un capítulo de gran felicidad. La actriz está embarazada de su primer hijo junto al actor y Ángel de Brito dio en LAM la feliz noticia para la ex Casi Ángeles.

Será el primer hijo para la pareja de actores que se conoció en 2015 en Roma donde él se encontraba grabando una telenovela y ella, promocionando la serie Supertorpe que la tenía como protagonista. El actor Santiago Talledo, un amigo en común, los presentó y durante el tiempo que la ex MasterChef Celebrity pasó en el país europeo se quedó en su casa y ofició de guía turístico. El amor no tardó en surgir.

Según contaron, la pareja se puso a prueba cuando a Cande le tocó volver y tuvieron un año de noviazgo a la distancia. Sin embargo, lograron superarla y en 2020 dieron un paso más cuando decidieron mudarse juntos.



“A Candela la conocí en diciembre de 2015 gracias a Santi Talledo. Ella fue a cantar a un festival en Nápoles y Milán por un programa que había hecho con Cris Morena, Supertorpe, y hablé con Santi y se quedaron tres días en mi casa, en Roma. Les hice de guía turístico por la ciudad y pegamos buena onda con ella”, había contado el actor de la obra En otras palabras en una entrevista con la revista Pronto.

“A las dos semanas me vine a Buenos Aires a pasar las fiestas y todo ese mes nos vimos. Surgió así, espontáneamente. En mayo ella fue a visitarme y en agosto yo vine a verla otra vez. Estuvimos un año a distancia y ahora ya llevamos un año juntos acá”, recordaba en aquel momento sobre su relación, mientras él era parte de Las Estrellas.

Ahí también habló de qué era lo que más le gustaba de su novia. “Es una chica muy auténtica, divertida, interesante y antes de conocerla me generaba cierto misterio. Me intrigaba saber qué pensaba y me atrapó desde ese lado. Me cautivó con su forma de ser”, se sinceró.

Candela, siempre divertida, aseguró que su novio “se sacrificó por amor” durante la pandemia. “Hizo la cuarentena conmigo. La verdad es que fue un gesto muy romántico eso. Fue toda una situación fea la que había vivido y se sentía como si uno volviera de una guerra. Al principio debo decir que fue redivertido, después la cuarentena se convirtió en lo que todos sabemos. La pandemia trae un nivel de profundidad en la pareja que hace que se vuelva un equipo si querés seguir porque todo se va modificando. Pero somos grandes compañeros y nos amamos mucho”, contó, a Para Tí.

Enamoradísima, cuando estaba participando en el reality de cocina de Telefe, Cande elogió a su pareja. “Andrés es un gran compañero. Somos mejores amigos. Es la persona con la que más quiero hacer planes, me divierto mucho. Estamos desde hace seis años juntos, ya hace tiempo que convivimos y ahora en proceso de mudanza, tomando muchas decisiones, muy entusiasmada”, se sinceró, en la revista Ohlalá.