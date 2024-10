En la noche del miércoles, el Cantando 2024 (América) tuvo diferentes momentos de tensión entre los participantes. Se trató de una jornada de sentencias, de nominaciones, de parejas salvadas y de una que quedó finalmente eliminada. Durante el transcurso del programa, varias duplas quedaron sentenciadas y otras fueron rescatadas por los miembros del jurado. En esta ocasión, el tribunal estuvo compuesto por Nacha Guevara, Marcelo Polino, Milett Figueroa, Lourdes Fernández y Sandra Mihanovich.

Uno de los momentos más sorpresivos del programa lo protagonizó Coti Romero. En una inesperada situación, la participante tuvo que ausentarse físicamente de la competencia por un problema de salud. Sin embargo, durante la transmisión del ciclo, se conectó de forma virtual a través de la pantalla gigante del estudio. Desde allí, se la pudo observar visiblemente afectada y con un estado de ánimo decaído. Romero explicó que había sufrido vómitos, lo cual le impidió estar presente en el estudio. La joven, quien forma parte de uno de los equipos favoritos del show, aseguró que lo que le provocó este malestar fue una picada que había comido más temprano, durante su visita al programa Desayuno Americano, aunque las circunstancias exactas aún no eran claras.

Esta incertidumbre generó cierta especulación entre los presentes, especialmente cuando mencionó que su compañero, Cristian, también había comido parte de la picada sin experimentar ningún síntoma. “Si a Cristian no le cayó mal, por eso se me hace raro”, dijo Coti, intentando encontrar una explicación lógica a lo que le había sucedido.

A pesar de su situación, la novia de Nacho Castañares decidió no perderse su participación en el programa y, conectada a través de una videollamada, se presentó ante el jurado para recibir la puntuación correspondiente a su última actuación. Con signos visibles de cansancio y malestar, Romero pidió que el proceso fuera lo más rápido posible, ya que no se sentía bien. Aun así, su actitud profesional resaltó, mostrando el compromiso que tiene con el certamen, incluso en momentos de incomodidad física.

La reacción de los presentadores y el jurado de Cantando 2024 fue de empatía hacia Romero. A lo largo de la transmisión, se mostraron comprensivos con su situación y la animaron a descansar. Incluso, durante la evaluación, comentaron acerca de su estado de salud, reconociendo el esfuerzo que la joven hizo al presentarse, aunque fuera de manera virtual. Finalmente, después de recibir la puntuación —que desafortunadamente no fue suficiente para avanzar sin dificultad— le desearon una pronta recuperación, destacando su valentía por presentarse en esas condiciones.

Finalmente, el duelo final se debatió entre las parejas de Nenu López y Mimi Alvarado. Los primeros momentos estuvieron llenos de expectativa, con los participantes visiblemente tensos. Al preguntarles cómo se sentían, Mimi respondió con sinceridad: “Estoy nerviosa, pero muy agradecida con la producción y con todo el lugar que me dieron”. En tanto, Nenu López, también compartió sus emociones: “Nerviosos, pero agradecidos. Siempre es hermoso estar acá”.

Un momento curioso surgió cuando la novia de El Tirri - quien estaba presente en el estudio - comentó acerca del micrófono. “Si no lo agarro, no puedo vivir. Y después no te lo devuelvo”, lo que provocó risas y alivió un poco la presión de la situación.

Finalmente, cuando la tensión estaba en su punto más alto, la conductora anunció el resultado, que le llegó en un sobre cerrado de manos del escribano del concurso. “Quien queda en el certamen es... ¡la pareja de Mimi Alvarado y Esteban Merdeni!”, exclamó Flor ante los aplausos del público. Si bien ambas parejas recibieron felicitaciones, Nenu López y Valenti quedaron eliminados de la competencia.