Nenu López no tuvo la mejor de las noches en el Cantando 2024 (América TV) por no esperar la devolución que esperaba, y tuvo un fuerte cruce con Flavio Mendoza en el estudio al ser tratada de "soberbia" y que "no sabía cantar".

Todo comenzó cuando la performance de ella y su partenaire Nell Valenti cantaron en la pista, y nada salió como esperaban. Por eso, la participante pidió una devolución constructiva y se encontró con una fulminante pared. La pareja interpretó Miénteme, de Tini y María Becerra, y al exigente jurado no le gustó nada.

"Creo que tienen que exagerar para que...", comenzó Flavio. “No. El show pasado exageré y justamente me criticaron eso", retrucó la participante. Ante la respuesta de López, el bailarín soltó: “No, no nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Nos gusta o no nos gusta, lo vemos o no lo vemos".

“Sí, porque me hablaste de la puesta, me dijiste el otro día que bailé demasiado, que baile menos, ahora no bailé y me decís que baile más", lanzó tajante. Y el jurado le respondió sin pelos en la lengua: "Tampoco bailaste demasiado, te moviste un poco sexy. La otra vez no bailaste, no hiciste una coreografía".

Al no obtener la respuesta que quería, Nenu se puso a la defensiva, y aclaró: "Sí, hice una coreografía". Y Flavio replicó: “Bueno, no se notó", replicó Mendoza. Y Nenu volvió a retrucar: “Bueno, habrá que verlo mejor".

"Igualmente, venís con una actitud medio cocora. Cantás horrible", aclaró lapidariamente Flavio. "Quiero su consejo sincero para poder aprender y el consejo cambia todo el tiempo, entonces yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa?", expresó López.

“¿Qué es lo que cambiaste, amor? Sí seguís cantando horrible", le consultó Mendoza. "Sí, no es un programa de canto. Te lo debería haber avisado la producción", respondió hastiada de la situación.

Finalmente, Flavio Mendoza le puso un uno ya que la actitud de Nenu López no cambiaba, y fue en ese momento donde intervino Nacha Guevara para aclararle que cantaba muy mal, y que no servía esa actitud en el mundo del espectáculo, debido a que solo los fuertes prevalecen.

¿Quién es Nenu López?

La bailarina Nerea "Nenu" López se hizo conocida para el gran público a través de su participación en el Bailando 2023, donde pasó de ser “la chica que repartía sanguches en el jurado” a ser una participante estable del ciclo.