Un insólito accidente se registró en Bangkok, Tailandia, cuando un tendedero con ropa cayó desde lo alto de un edificio y terminó provocando una cadena de choques en plena avenida.

La secuencia comenzó mientras un mototaxi circulaba con un pasajero a bordo. De manera repentina, el objeto se precipitó a gran velocidad desde las alturas y golpeó al vehículo, sorprendiendo por completo al conductor.

Tras el impacto, el motociclista perdió estabilidad y comenzó a zigzaguear en medio de la calzada mientras intentaba recuperar el control. Sin embargo, la maniobra no alcanzó para evitar el accidente.

La moto terminó chocando primero contra un automóvil estacionado y luego contra la parte delantera de otro vehículo que se encontraba en el lugar. La cámara de este último registró con claridad toda la secuencia.

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El video muestra el momento exacto en que el tendedero cae sobre la avenida y desencadena el incidente en cuestión de segundos. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales por lo inusual de la situación.