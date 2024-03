El hecho ocurrió en la localidad de Fontana, Chaco, donde personal de tránsito realizaba un control vehicular. Allí detuvieron la marcha de un Renault Clio manejado por un hombre de 35 años quien se identificó como policía. Los inspectores aseguran que la licencia estaba vencida por lo que el conductor se violentó y los agredió, sin embargo, el ciudadano también presentó una denuncia donde asegura que se defendió y que, además, agredieron a su pareja.

Los agentes de tránsito denunciaron y sostienen que el conductor identificado como G.I.D. los amenazó de muerte, fue precisamente tras esa presentación que la Policía del Chaco informó que el ciudadano no es miembro de la fuerza, sin embargo, luego dieron a conocer que se trata de un expolicía actualmente jubilado.

Más adelante, G.I.D se presentó en la Comisaría Segunda de Fontana y también realizó una denuncia donde relató: “El inspector de tránsito me quitó de la mano el documento y el carnet de conductor, me dijo ‘te tengo que secuestrar el vehículo’, le dije que no tenía problemas y descendí junto a mi pareja, pero le solicité que me devolviera el documento, este se alteró. Me dijo que no me lo iba a devolver y me empujó, yo me atajé, empezó a agredirme por eso me defendí y nos agarramos en golpes de puños también me golpearon el resto de los inspectores, como mi pareja estaba junto a mí a ella también la golpearon”.

De esta manera, el expolicía contradice las declaraciones de los inspectores, y se presentan versiones cruzadas de la culpabilidad. Finalmente, el conductor pidió “hacer constar que tengo lesionada la mejilla del lado izquierdo cara interna y mi pareja en el brazo derecho” y fue examinado por el médico policial.