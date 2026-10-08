Un vecino alertó a la Policía del posible deceso de la mujer de 58 años. El cuerpo estaba boca abajo y los familiares declararon que presentaba golpes en el rostro

El cuerpo de R.V., de 58 años, fue hallado en una vivienda ubicada en 9 de Julio al 500 de Capitán Bermúdez y la Justicia investiga si se trató de un homicidio. El hecho fue caratulado de muerte dudosa.

Posteriormente, el jefe de la comisaria interviniente informó que podría tratarse de un homicidio ya que al entrevistar a los familiares, estos manifiestaron que al ingresar encontraron a la víctima tendida en el suelo con golpes en el rostro, procediendo a cubrirla con una frazada.

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Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentó en el lugar para realizar tareas inherentes a la función y a disposición de la Fiscalía, que identificó a la mujer como R. V de 58 años.

Se solicitó relevamiento del domicilio donde fue encontrada la fallecida, en zona de dormitorio. Los primeros exámenes médicos realizados en el lugar dan cuenta que presentaba con signos hemáticos visibles, no se encontraron en primera instancia signos de golpe o cortes con entidad para ocasionar el fallecimiento por lo que se indicó se realicé la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario para determinar causa y data de fallecimiento.

En un primer relevamiento no se hallaron faltantes de elementos personales o de valor. Hay tareas investigativas en curso para determinar lo sucedido.

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Un detenido

Un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales como A.B, fue detenido en el marco de la investigación y, en principio, será llevado este jueves a audiencia imputativa. Los investigadores mantienen bajo reserva los elementos que determinaron su detención y los detalles sobre su presunta vinculación con el caso, que serán dados a conocer durante la audiencia judicial.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias en el inmueble bajo las directivas de la Fiscalía. Los primeros exámenes médicos determinaron que el cuerpo presentaba signos hemáticos visibles, aunque en una inspección inicial no se observaron golpes o cortes de entidad suficiente para establecer que hubieran provocado la muerte.

Ante esa situación, la Fiscalía ordenó la realización de una autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario para determinar la causa y la data del fallecimiento. En el primer relevamiento de la vivienda tampoco se detectaron faltantes de objetos personales o elementos de valor.