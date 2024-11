A dos meses de su llamativo gesto en redes sociales, este sábado la China Suárez y Franco Colapinto tuvieron un encuentro en Madrid. A ocho días del próximo Gran Premio, el cual se disputará en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, el deportista aprovechó sus días en la capital española para conocer a la modelo.

El video, que fue publicado en la cuenta del Ejército de LAM, muestra a la actriz y al corredor caminando tranquilamente bajo el cielo estrellado de Madrid. “Chau China, reina”, se alcanza a escuchar a una de las fans que grabó el momento. Inmediatamente, la modelo decidió cubrirse con la capucha de su campera, aunque luego reaccionó y se giró para saludar a las jóvenes. “Franco Colapinto y la China Suárez juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer a un restaurante, ella llegó primera, él después. Más tarde estuvieron en un reservado exclusivo para ellos pero luego se mostraron bastante divertidos y románticos. De ahí salieron caminando juntos”, comentó el panelista del programa, Pepe Ochoa, al compartir las imágenes en la cuenta del programa.

Uno de los primeros intercambios que tuvieron Suárez y Colapinto por redes sociales se dio a comienzos de septiembre cuando la actriz decidió tener un cordial gesto con el corredor de F1. Franco tomó la decisión de comenzar a seguir a la cantante en su cuenta de Instagram y la actriz de Casi Ángeles no tardó en devolverle el follow, abriendo las puertas a un intercambio en redes.

Este gesto no pasó desapercibido por los fanáticos y rápidamente se desató una catarata de comentarios en X, en los cuales cientos de usuarios decidieron criticar a Eugenia, no solo por el gesto, sino también por la gran diferencia de edad que hay entre ellos. “La China no pierde el tiempo”; “Esto ya es un caso de estudio”; “Si yo fuera la China Suárez viviría como ella”; “Qué pesada la China Suárez con Colapinto, hermana, tiene 11 años menos”; “El gesto de la China Suárez con Franco Colapinto”; fueron solo algunos de los mensajes que hicieron los internautas en la exred social del pajarito.



Al conocer la reacción de los fanáticos, el corredor de 21 años no dudó en usar su perfil de X para dejar en claro la situación y responderle a quienes criticaban a la China Suárez: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen ‘aléjate’, no che”, fue el comentario que hizo Colapinto. Sin embargo, a los pocos minutos de escribir este mensaje el joven se arrepintió y decidió borrarlo.

A pesar de la reacción positiva de Colapinto, la expareja de Benjamín Vicuña se vio afectada por la gran cantidad de críticas, por lo que tomó la decisión de dar marcha atrás y dejar de seguir al joven oriundo de Pilar, quien no volvió a expresarse con respecto al tema. A pesar de las repercusiones, el corredor no dudó en mantener el follow como un buen gesto hacia la actriz. Semanas después de este momento, una vez que el escándalo se disipó, la actriz y el piloto volvieron a seguirse en Instagram.