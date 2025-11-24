Video
Captaron a un miembro de una tribu observando a turistas en la piscina de un hotel de lujo en Sri Lanka
Las imágenes que circularon en las redes sociales desataron la polémica respecto de la invasión a otras civilizaciones.
El miembro de una tribu en la isla de Sri Lanka fue captado en video mientras algunos turistas celebraban una fiesta en la piscina de un hotel de lujo.
Las imágenes muestran cómo el hombre, que caminaba en medio de la naturaleza, se detiene junto a la cerca del lugar para observar fijamente el festejo.
El video ha generado un gran debate en redes sobre la diversidad cultural y las dinámicas de poder de herencia colonial que se reflejan en la desigualdad moderna.
