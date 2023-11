Cuentan empleados retirados del Servicio Penitenciario que esta modalidad no es nueva ni mucho menos: el hecho de utilizar palomas para intentar ingresar elementos que de otro modo no podrían entrar. Incluso también antes usaban pirinchos.

El método no es 100% efectivo ni mucho menos pero en algunas ocasiones ha resultados exitoso. Según la información que no fue confirmada pero tampoco desmentida oficialmente, cuando los trabajadores se acercaron este lunes al ave que estaba entre los pastos, notaron que tenía una soga atada a una de sus patas y en el otro extremo había una resistencia eléctrica y lo que sería una batería de teléfono celular.

El pájaro venía en vuelo rasante y antes de poder pasar por encima de los muros, fue cayendo, hasta quedar en el suelo aleteando intensamente, lo que llamó la atención a los guardias.

No son mensajeras, pero…

De acuerdo con lo informado por una fuente confiable del Servicio Penitenciario: “Acá hay palomas por todos lados, las agarran de pichoncitas, las crían en las celdas, luego las familias las sacan afuera y por costumbre la paloma va a la celda que conoce, entonces aprovechan y le ponen cosas, no sabemos si el sistema anduvo, pero lo intentan” y aclaró que “en el caso de la paloma que encontraron el lunes, estaba demasiado cargada pobre, entonces quedó en tierra”.

Al menos hasta el momento no habría habido nadie responsabilizado pero aseguraron que “estaremos más atentos a las palomas, que encima son cada vez más acá”. Tengamos en cuenta que se trata de palomas comunes, no de mensajeras, con lo cual el éxito del “transporte” no está asegurado ni mucho menos.

Uno de los elementos extraídos de la pata del ave.

Vale destacar que las resistencias son utilizadas en los pabellones para calentar el ambiente utilizando ladrillos y haciendo lo que se denomina fuelle o bien directamente para calentar agua y tener ya sea para infusiones o para calentarse en caso de ser necesario.

El caso es que las instalaciones eléctricas son anticuadas y cualquier exceso haría saltar las llaves térmicas, de ahí la prohibición del uso de cualquier elemento a base de resistencia.