La noche del jueves volvió a encender las alarmas en la cárcel de Las Flores de Santa Fe, escenario frecuente de disturbios y episodios de violencia. Minutos después de las 22.30, un enfrentamiento entre internos derivó en un operativo de control que terminó con un preso herido y trasladado de urgencia.

El incidente se desató en uno de los pabellones cuando un grupo de reclusos comenzó a agredirse, lo que obligó a la intervención del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

El interno herido fue trasladado al hospital. Foto: Archivo

Los agentes ingresaron al sector en conflicto efectuando disparos disuasivos para contener la situación. En medio del despliegue, uno de los internos —identificado como Jonatan Sosa, de 34 años— recibió el impacto de perdigones.

Convulsión y traslado

Según el informe oficial, tras resultar lesionado sufrió una convulsión, lo que aceleró su derivación bajo custodia en un móvil del Servicio Penitenciario hacia el hospital para su atención médica.

Intervino el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarios (GOEP). Foto: Archivo

El procedimiento estuvo a cargo de personal de custodia identificado en el parte policial, quienes señalaron que los disparos fueron efectuados con el objetivo de frenar la escalada de violencia entre los internos.

Sin embargo, el saldo final volvió a poner sobre la mesa el delicado clima que atraviesa la unidad penitenciaria, donde los enfrentamientos se han vuelto moneda corriente.

Internado y con custodia

Hasta el momento no se había informado el diagnóstico definitivo sobre el estado de salud de Sosa. Desde la Unidad Penitenciaria N.º 2 se limitaron a confirmar que el interno permanecía bajo supervisión médica y bajo estricta custodia.

El episodio, que fue informado al fiscal en turno, suma un nuevo capítulo a la crónica carcelaria santafesina, marcada por disturbios recurrentes, disputas internas y el accionar constante de las fuerzas especiales para evitar desenlaces aún más graves.