La rapera estadounidense Cardi B anunció que está embarazada de su cuarto hijo, y será el primero junto a su novio Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots de la NFL. La noticia fue revelada el miércoles durante una entrevista con Gayle King en el programa CBS Mornings, donde la artista expresó su felicidad y emoción por esta nueva etapa de su vida.

"Estoy emocionada. Estoy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte y muy poderosa", comentó Cardi B. La rapera destacó que, a pesar de su embarazo, continúa trabajando intensamente, y subrayó el apoyo mutuo que mantiene con Diggs durante esta etapa: "Mi hombre y yo nos apoyamos mucho mutuamente", dijo.

Cardi B explicó que tanto ella como Diggs comparten ambición y pasión por lo que hacen, siendo ambos líderes en sus respectivos campos. Además, destacó que su pareja la hace sentir segura, algo que considera fundamental en momentos de presión: "Hace como dos semanas estaba teniendo un ataque de pánico, llorando por todo el lanzamiento del álbum. Él me hace sentir muy segura", relató en referencia a su próximo disco Am I the Drama?, que será lanzado este viernes.

Actualmente, Cardi B es madre de tres hijos fruto de su matrimonio con el rapero Offset: Kulture, de 7 años; Wave, de 4; y Blossom, de 1. Por su parte, Diggs tiene una hija, Nova, nacida en 2016, de una relación anterior. La pareja se muestra muy unida y entusiasmada por la llegada de este nuevo integrante a sus familias.

En 2024, Cardi B había presentado la demanda de divorcio a Offset, poniendo fin a su matrimonio que comenzó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En la entrevista, la rapera no ahondó en detalles sobre su relación pasada, pero sí enfatizó el apoyo y la estabilidad que encuentra junto a Diggs en esta nueva etapa de su vida personal y profesional.

Representantes de Cardi B y Diggs no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de medios internacionales. La noticia, sin embargo, ya generó gran expectativa entre fans y medios, que siguen de cerca cada paso de la rapera y su crecimiento familiar.