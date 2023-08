A día de hoy, el número de víctimas mortales confirmadas a causa de los incendios forestales de Maui (Hawaii) asciende a 96, lo que los convierte en unos de las más mortíferos de la historia de Estados Unidos. El sábado, los reyes Carlos III y Camila emitieron una declaración pública sobre la catástrofe dirigida al presidente Joe Biden, en la que elogiaban la labor de los bomberos y el apoyo a los residentes hawaianos: "Solo podemos empezar a imaginar la magnitud de la devastación que envuelve a la isla", reza la declaración. "Y la angustia desgarradora de aquellos cuyos medios de vida se han visto tan desastrosamente afectados".

Carlos III

La serie de incendios provocados por el viento comenzó el 8 de agosto en la comunidad de Kula, en la parte alta de Maui, justo un día después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta roja para la región debido a una combinación de condiciones muy secas y fuertes vientos. Rápidamente le siguieron otros incendios, entre ellos uno que diezmó la ciudad de Lāhainā, que fue capital del reino de Hawaii y que es el lugar donde se concentra el 80% de los viajes turísticos del estado.

La velocidad y la ubicación del incendio –que dificultó especialmente la evacuación rápida, sobre todo por el fallo de algunas sirenas de emergencia– es una de las razones por las que se convirtió rápidamente en el incendio forestal más mortífero de EE UU desde 1881, cuando el Thumb Fire arrasó más de un millón de hectáreas en Michigan. En una rueda de prensa celebrada el jueves, el jefe de policía del condado de Maui, John Pelletier, advirtió que, aunque el recuento actual de víctimas entonces era de 93, se espera descubrir muchas más mientras los equipos de búsqueda rastrean la zona: "Va a ser horrible y trágico", advirtió.

Es probable que la devastación sin precedentes –y no ningún vínculo personal– haya motivado el mensaje de Carlos y Camila. El rey sólo ha visitado Hawái un puñado de veces a lo largo de los años: en 1974, según informó el New York Times, jugó un partido de polo durante una escala cerca de Pearl Harbor. Y en 1985, Carlos y su primera esposa, la princesa Diana, realizaron una breve visita a Oahu, según Associated Press.

"Mi esposa y yo nos hemos quedado horrorizados al enterarnos de los catastróficos incendios forestales que se están produciendo en Maui, Hawaii", comienza la carta de Carlos a Biden. “Ambos queremos enviar nuestro más sentido pésame a las familias de aquellos que tan trágicamente han perdido la vida, y nuestras oraciones están con todos aquellos cuyos seres queridos se encuentran desaparecidos y cuyos hogares han sido destruidos”.

“Mientras continúan los esfuerzos de recuperación, mis pensamientos están especialmente dirigidos hacia el personal de emergencia, que se ha mostrado extraordinariamente valiente, y a los residentes de Maui que están prestando su apoyo y ayuda”, concluye la misiva del monarca británico.