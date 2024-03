Luego del empate entre Barracas Central 2-2 Independiente por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, el entrenador del Rojo, Carlos Tevez, criticó al árbitro Pablo Dóvalo por su actuación. Casi al unísono, el juez también dijo lo suyo y le respondió al Apache cuando se retiró del Tomás Adolfo Ducó, rodeado de la seguridad privada y de efectivos policiales.

Las jugadas que reclamaron los jugadores de Independiente y su director técnico fue, principalmente, un planchazo de Alexis Domínguez a Iván Marcone, que terminó con la marca de los tapones en su canilla. El delantero del Guapo fue amonestado, aunque todo el bando del rojo reclamó expulsión directa al delantero, que minutos más tarde se encargaría de anotar el 2-1 parcial para la visita.



En el final del partido, Felipe Aguilar fue a cabecear y Carlos Arce la bajó con el brazo izquierdo. Esta acción también derivó en el enojo del visitante y Dóvalo fue rodeado por varios jugadores de Independiente. Sobre estas jugadas Tevez se refirió cuando tomó contacto con los medios de comunicación.

“Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo”, arrancó Carlitos.

“Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia”, dijo sobre la patada de Domínguez, quien quedó en cancha y convirtió el 2-1 a favor del Guapo.

💥 “NO QUIERO QUE NOS CAGUEN” 🔥 CARLOS TEVEZ durísimo en contra del arbitraje de PABLO DÓVALO en el encuentro entre Barracas Central e #Independiente. pic.twitter.com/6YbWsDIqSD — Campanas del Infierno (@Campanas_Cai) March 6, 2024

“Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal. Que no nos caguen”, agregó Tevez. Y subrayó: “Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas. Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Estoy caliente”.

Además, el ex entrenador de Rosario Centrla reveló lo que había conversado con sus jugadores antes del encuentro. “Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. A uno no le gusta estar de esa manera, pero llega un momento que te saca la cabeza. Después podemos debatir si Independiente jugó mal, bien, el planteo. Pero así es muy difícil”.

“No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Siempre pido que no me caguen, no quiero que me ayuden. Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado”, concluyó Tevez.

Más tarde, Dóvalo fue abordado por los periodistas cuando se retiró del recinto de Parque Patricios y le respondió a Tevez. “No vi nada”, dijo sobre las jugadas que generaron la bronca de Independiente. “Por eso saqué amarilla, no me pareció (para roja). ¿El VAR?, confirmó mi decisión”, esgrimió sobre la patada de Domínguez a Marcone.

Puede interesarte

Cuando le preguntaron por el enojo de los jugadores del Rojo y Tevez, sostuvo: “No sé cuál es el enojo ni quién está enojado”. En tanto, de las declaraciones del Apache afirmó: “Es su opinión. No lo escuché. Puede decir lo que quiera Tevez, si igual acá se puede decir lo que quieras. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar. Hablar es gratis”.