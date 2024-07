Carmen Barbieri habló de su romance con Daniel Scioli años atrás y contó detalles de cómo se conocieron.

La artista estuvo invitada a La Noche Perfecta, el programa de Sebastián Wainraich en El Trece, y cuando el conductor le preguntó si tuvo un romance con el actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, se sinceró y recordó cómo fue.

Cómo fue el romance de Carmen Barbieri y Daniel Scioli

"Sí, pero yo no lo conté. Lo contó su exmujer Karina Rabolini. Dijo: 'Carmencita fue novia de Daniel, ¿sabían?'. Y Daniel me llamó por teléfono para decirme que él no quiso decir nada", detalló Carmen.

"En ese momento no era político. Le gustaba el deporte ya pero éramos muy chicos, adolescentes. Me venía a buscar al colegio secundario", agregó.

"¿Cómo se conocieron?", indagó Wainraich. "No sé cómo fue la onda. Era un grupo de gente de artículos para el hogar. Estaban Garbarino, Frávega y Scioli. Éramos un grupo de amigos y amigas. Cada uno se había enganchado y yo me agarré a Daniel", rememoró la capocómica.

"Fue muy poco tiempo. Un año... Éramos muy chicos, adolescentes. De grande ya me hice muy amiga, amé a su familia", sumó.

Por último, Carmen Barbieri elogió a Daniel Scioli y expresó: "Yo lo quiero mucho a Daniel, somos amigos. Es muy buena persona. Un hombre transparente y honesto".